Коммунальные службы Москвы вышли на борьбу со снегом

Коммунальные службы Москвы продолжили устранять последствия снегопада. На дорогах уже много уборочной техники. Москвичам рекомендовали отложить поездки на личном транспорте и пересесть на общественный, чтобы не осложнять трафик. Метро и наземные маршруты работают штатно.

А тех, кто 28 декабря планирует поехать в аэропорт попросили выезжать заранее, чтобы не опоздать на рейс. Проблем с аэроэкспрессами нет, но есть большая вероятность потерять время в заторе до аэропорта.

Снегопад осложнил и саму работу воздушных гаваней, полосы приходится расчищать без перерыва. В данный момент отменено более 20 вылетов, примерно столько же задержано.

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