Международная конференция по вопросам участия СМИ в борьбе с терроризмом началась в Москве. Мероприятие проводится в 18-й раз.

Там встретятся известные журналисты из разных стран мира, эксперты, а также представители силовых структур и государственных ведомств. Они обсудят вопросы участия разных СМИ, в том числе онлайн-медиа и блогеров, в борьбе с терроризмом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.