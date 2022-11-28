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Общество

Международная конференция по вопросам участия СМИ в борьбе с терроризмом началась в Москве

Международная конференция по вопросам участия СМИ в борьбе с терроризмом началась в Москве

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Международная конференция по вопросам участия СМИ в борьбе с терроризмом началась в Москве. Мероприятие проводится в 18-й раз.

Там встретятся известные журналисты из разных стран мира, эксперты, а также представители силовых структур и государственных ведомств. Они обсудят вопросы участия разных СМИ, в том числе онлайн-медиа и блогеров, в борьбе с терроризмом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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