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Общество

"Доктор 24": вся правда о воде

"Доктор 24": вся правда о воде

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Человек на 80% состоит из воды. Но знаете ли вы, что выпивать 2 литра воды каждый день совсем не нужно?! Что бывает "живая" и "мертвая" вода? Что с помощью воды можно вылечить головную боль?

Вода не так проста, как кажется. В новом расследовании ведущие изучат обычную воду со всех сторон, и выяснят: как дома с помощью водяного пара снизить риск ОРВИ? Какая вода может вызвать отеки? И почему вода с газом может быть полезнее негазированной?

Об этом – в программе "Доктор 24".

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