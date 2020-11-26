"Доктор 24": вся правда о воде

Человек на 80% состоит из воды. Но знаете ли вы, что выпивать 2 литра воды каждый день совсем не нужно?! Что бывает "живая" и "мертвая" вода? Что с помощью воды можно вылечить головную боль?

Вода не так проста, как кажется. В новом расследовании ведущие изучат обычную воду со всех сторон, и выяснят: как дома с помощью водяного пара снизить риск ОРВИ? Какая вода может вызвать отеки? И почему вода с газом может быть полезнее негазированной?

Об этом – в программе "Доктор 24".