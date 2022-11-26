"Доктор 24": вспомнить все

Забывчивость и нарушение внимания приписывают людям преклонного возраста. Однако проблемы с памятью возникают все чаще и у молодых жителей большого города. Причины разнообразны – от неправильного образа жизни и переутомления до серьезных нарушений в работе головного мозга и внутренних органов.

В очередном расследовании ведущие Д24 попытаются вспомнить все самое важное о памяти, а именно: бытовые причины в квартире, которые ухудшают память, упражнения для мозга, которые помогут не страдать от вопроса "выключен ли утюг?" и продукты, которые улучшают память.

Подробнее – в программе "Доктор 24".

