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Новости

26 ноября, 20:00

Общество

"Доктор 24": вспомнить все

"Доктор 24": вспомнить все

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Забывчивость и нарушение внимания приписывают людям преклонного возраста. Однако проблемы с памятью возникают все чаще и у молодых жителей большого города. Причины разнообразны – от неправильного образа жизни и переутомления до серьезных нарушений в работе головного мозга и внутренних органов.

В очередном расследовании ведущие Д24 попытаются вспомнить все самое важное о памяти, а именно: бытовые причины в квартире, которые ухудшают память, упражнения для мозга, которые помогут не страдать от вопроса "выключен ли утюг?" и продукты, которые улучшают память.

Подробнее – в программе "Доктор 24".

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