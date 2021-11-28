Новый собственник общежития на Аминьевском шоссе выселяет обитателей дома в новое здание

Людей из общежития на Аминьевском шоссе попросили выселиться в новое здание. У здания новый хозяин, и он хочет, чтобы жилье поскорее освободили.

Конфликт возник на почве того, что столичное частное предприятие было распродано вместе с принадлежавшем ему общежитием. Проблемы с правовым статусом объектов продолжались с 90-х годов прошлого века.

Представители фирмы уточняют, что выселяют горожан ради проведения капитального ремонта – якобы здание находится в аварийном состоянии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.