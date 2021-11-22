Выплату накопительной пенсии можно будет оформить в РФ через госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россияне, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, смогут сделать это по электронному заявлению в Пенсионный фонд, негосударственный пенсионный фонд или через портал госуслуг, сообщается в телеграм-канале правительства страны.
Ожидается, что новый формат упростит и ускорит получение выплаты.
Право на нее имеют граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца. Также ее могут получить россияне, размер накопительной пенсии которых при ее назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.
Помимо этого, на единовременную выплату могут претендовать граждане, получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не получили право на установление страховой пенсии по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа, но достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по упрощению порядка предоставления финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.
С 1 января изменится порядок выплаты пенсии
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