Мужчинам призывного возраста можно выезжать за границу – "Объясняем.рф"

Мужчинам призывного возраста можно выезжать за границу в условиях частичной мобилизации. Об этом говорится на портале "Объясняем.рф".

Также стало известно, что ограничений на выдачу загранпаспортов, связанных с частичной мобилизацией, в России не будет. Но есть исключение – это призванные и получившие повестку граждане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.