"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 28 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 28 сентября, в столице ожидаются облачная погода и дождь. Температура днем установилась на отметке 11 градусов тепла, а вечером будет 8 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.