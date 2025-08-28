Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 07:30

Происшествия

"Новости регионов": корабли ТОФ прибыли на Чукотку в рамках акции "Сила в правде-2025"

"Новости регионов": корабли ТОФ прибыли на Чукотку в рамках акции "Сила в правде-2025"

Десантный корабль "Ослябя" и морской тральщик "Петр Ильичев", входящие в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли в самый северный пункт проведения акции "Сила в правде-2025". Он находится в поселке Провидения на Чукотке. Суда уже начали подготовку к развертыванию выставочных площадок. Далее по курсу – Курилы, а завершится акция во Владивостоке.

В городе Кизляре, республика Дагестан, больше 100 человек ищет 17-летнюю девушку. Она упала с моста в реку Терек. Добровольцы и спасатели проходят русло реки. Кроме того, было решено частично перекрыть течение, чтобы снизить уровень воды. Поиски осложняет то, что вода мутная и холодная, однако люди не покидают место происшествия.

В Охотском море продолжают искать жителя Хабаровского края, унесенного течением реки Тыл. Инцидент произошел в Тугуро-Чумиканском районе после сильных ливней, которые вызвали подъем уровня воды. Мужчина, находившийся в грузовике, пытался удержать уплывавшую бочку с топливом, когда его смыло в реку и унесло в море. Для обследования акватории привлечен вертолет МЧС Ми-8. Спасатели и местные жители прочесывают береговую линию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопроисшествиявидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

