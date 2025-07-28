Мастер-класс по кастомизации Labubu прошел в рамках "Лета в Москве"

Мастер-класс по кастомизации Labubu провел ректор Московского художественно-промышленного института Алексей Егоров в рамках проекта "Лето в Москве". Школьники украшали фигурку бусами, бантами, раскрашивали ее, меняя цвет меха и глаз, чтобы придать неповторимый образ.

Такие занятия стали частью проекта института по работе с подростками и центрами профориентации. На них дети могут не только проявить индивидуальность, но и узнать, как поп-культурные тренды сделать отправной точкой для творчества.

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