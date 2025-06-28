Антициклон подарил москвичам теплую и ясную погоду 28 июня

Погоду в столице 28 июня определяет антициклон, который разогнал облака и позволил воздуху прогреться до 23 градусов, что почти соответствует климатической норме. Атмосферное давление остается пониженным, ветер сохраняется холодный и порывистый – до 15 метров в секунду.

29 июня влияние антициклона сохранится, температура поднимется до 25 градусов. Однако к вечеру ожидается приход циклона с северо-запада, который принесет дожди и пасмурную погоду в начале рабочей недели. В понедельник температура опустится до 17 градусов, а атмосферное давление снизится до 729 миллиметров ртутного столба.

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