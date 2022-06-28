Очевидцы показали кадры, на которых автомобилист посадил за руль маленького ребенка

На Волоколамском шоссе водитель посадил за руль автомобиля маленького ребенка. Судя по кадрам, мальчику не больше семи лет.

До педалей сам он явно не достает. Ребенок сидит на руках у отца и держит руль. Все это происходит на достаточно высокой скорости на оживленной трассе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

