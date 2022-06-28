Два белгородца 4-й день продолжают сидеть на диване, чтобы победить в местном конкурсе

Два белгородца уже четвертый день сидят на диване на свежем воздухе. Местный магазин запустил конкурс "Диван за выдержку". Призом станет этот самый предмет мебели стоимостью около 90 тысяч рублей.

На старт в субботу, 25 июня, вышли шесть "сидельцев". Самого юного, 13-летнего участника, с конкурсной дистанции накануне сняла обеспокоенная полиция. Ведь азарт не дает возможности отлучиться даже в туалет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.