В Москве дачники разоряют городские клумбы с тюльпанами

В Москве пустеют клумбы с тюльпанами. Вооруженные лопатами и пакетами жители выкапывают луковицы, срезают цветы и убегают до приезда полиции.

На замечания они не реагируют. Подробнее об охоте на городские тюльпаны – в эфире телеканала Москва 24.