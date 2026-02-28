28 февраля, 09:30Общество
Процедура банкротства становится популярнее среди россиян
Процедура банкротства становится популярнее среди россиян. Заемщики официально избавляются от долгов.
Однако показательным стал пример Валерии Прудниковой, которая, согласившись на стать поручителем для молодого человека, оказалась в ситуации, когда она стала закрывать его долга после банкротства.
Эксперты финансового рынка и юристы разъясняют, что при банкротстве заемщика обязательства не списываются автоматически с поручителя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.