28 февраля, 09:30

Общество

Процедура банкротства становится популярнее среди россиян

Процедура банкротства становится популярнее среди россиян

Жителям столицы предложили прислать видео в чат-бот "Утро в Москве"

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 28 февраля

"Новости дня": массовое цветение растений ожидается в столице не раньше марта

Синоптики спрогнозировали половодье в 2 тысячи олимпийских бассейнов в Москве

В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов и возврата билетов

"Качество жизни": врач рассказала, как подготовиться к сезону аллергии

Россиянам рассказали, что изменится с 1 марта

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за гололеда

Синоптики предупредили москвичей о гололедице и ледяном дожде

Процедура банкротства становится популярнее среди россиян. Заемщики официально избавляются от долгов.

Однако показательным стал пример Валерии Прудниковой, которая, согласившись на стать поручителем для молодого человека, оказалась в ситуации, когда она стала закрывать его долга после банкротства.

Эксперты финансового рынка и юристы разъясняют, что при банкротстве заемщика обязательства не списываются автоматически с поручителя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

