Процедура банкротства становится популярнее среди россиян. Заемщики официально избавляются от долгов.

Однако показательным стал пример Валерии Прудниковой, которая, согласившись на стать поручителем для молодого человека, оказалась в ситуации, когда она стала закрывать его долга после банкротства.

Эксперты финансового рынка и юристы разъясняют, что при банкротстве заемщика обязательства не списываются автоматически с поручителя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

