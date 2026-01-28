Новая номинация появилась в конкурсе "Педагоги года Москвы"

В программу конкурса "Педагоги года Москвы" включили новую номинацию, посвященную специальной военной операции. Об этом сообщила заместитель мэра по социальному развитию Анастасия Ракова.

Номинацию назовут в честь столичного педагога Геннадия Старунова, который ушел добровольцем на фронт и погиб в бою.

Прием заявок на участие в конкурсе, который проводится уже в 36-й раз, продлится до 5 февраля. В нем могут участвовать педагоги всех ключевых направлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.