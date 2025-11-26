Московские школьники вышли в финал всероссийской олимпиады по робототехнике

Московские школьники вышли в финал первой Открытой всероссийской олимпиады по робототехнике "От кода к взлету". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, участие в отборочном этапе приняли 5 тысяч учеников столичных школ. В финал вышли 325 старшеклассников. Он состоится на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем. Для многих ребят это не просто олимпиада, а первый шаг в выбранной профессии.

