Коммунальная техника чистила дороги в Подмосковье всю ночь 28 января

В Подмосковье коммунальная техника всю ночь 28 января чистила дороги после снегопада. Было привлечено около тысячи единиц крупных спецмашин, а также более 7 тысяч тракторов и мини-погрузчиков.

Для дворовых проездов и тротуаров сотрудники использовали ручные роторные снегоочистители. Всего на уборке снега работали около 30 тысяч специалистов городского хозяйства. В приоритете стояли подъезды и лестницы, затем пути к остановкам, магазинам и социальным объектам.

