Психологическая помощь для беременных станет обязательной в России, сообщили в Минздраве. Специалисты будут помогать будущим мамам адаптироваться к новому состоянию и заранее готовиться к роддому.

Это позволит врачам своевременно выявлять проблемы, а женщинам – меньше волноваться и чувствовать поддержку. Планируется, что во время беременности будущие мамы должны будут осуществить два таких визита, при этом в каких триместрах они пройдут, пока неизвестно.

