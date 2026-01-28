Форма поиска по сайту

28 января, 07:15

Общество

Москвичи могут принести елку на переработку в пункты утилизации

Москвичи могут сдать елку на переработку. В столице до 2 марта работают пункты утилизации. Туда можно принести ели, сосны, пихты и даже ветки хвойных деревьев. Перед этим необходимо снять с деревьев все украшения.

За последние 10 лет горожане сдали больше 220 тысяч елок. Из них сделали щепу, которая стала защитным слоем для растений в парках, подсыпкой экотроп и детских площадок.

