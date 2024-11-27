Налоговая сможет взыскивать долги без суда. Соответствующий законопроект подготовил Минфин и одобрила правительственная комиссия.

Сейчас такой механизм действует только для ИП и юридических лиц, а скоро распространится и на обычных людей. Это касается, например, НДФЛ и налога на имущество. Решение налоговой службы можно будет оспорить, причем срок для обращения увеличат. Если этого не сделать, долг спишется автоматически.

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