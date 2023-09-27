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27 сентября, 11:30

Общество

Эксперты рассказали о профилактике ОРВИ и гриппа в РФ

Эксперты рассказали о профилактике ОРВИ и гриппа в РФ

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Эксперты рассказали о профилактике ОРВИ и гриппа в РФ, а также объяснили, что происходит с новым штаммом COVID-19 в России. Известно, что новые штаммы коронавируса считаются заразнее своих предшественников. На данный момент штамм "Пирола" дошел до Великобритании, США, Швеции, Израиля, Японии, Южной Кореи и еще десятков стран.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в РФ нет заболевших штаммом коронавируса "Пирола", однако число новых случаев COVID-19 растет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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