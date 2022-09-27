Запасы кофе упали до рекордно низкого уровня в Бразилии

Запасы кофе в Бразилии упали до рекордно низкого уровня. Пока кофеманы по всему миру переживают, свой продукт активно стала предлагать Эфиопия, которая называет себя родиной арабики.

Значит ли это, что теперь кофе подорожает? Чем эфиопский отличается от бразильского? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.