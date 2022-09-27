Стихийный мемориал в память о погибших в ижевской школе организовали во Владикавказе

Жители Владикавказа вышли на акцию памяти по жертвам стрельбы в ижевской школе. Люди выложили из горящих свечей слово Ижевск в знак того, что разделяют общую боль после произошедшей трагедии.

Акция памяти проходит во дворе Северо-Осетинского государственного университета. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.