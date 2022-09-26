В Мосгордуме заявили, что безопасность школ Москвы находится на высоком уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Безопасность столичных школ находится на высоком уровне, однако некоторые превентивные меры необходимо усилить, заявил глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике в Мосгордуме Кирилл Щитов.

Он рассказал, что в образовательных учреждениях города работают подготовленные сотрудники охранных предприятий, функционирует система контроля доступа и видеонаблюдения. Однако, по мнению Щитова, борьба со "Скулшутингом" (движение, признанное в РФ террористическим) заключается не только в недопущении конкретного стрелка на территорию школы.

"Ключевая задача – раннее выявление подобных сообществ в интернете, осуществления мониторинга аккаунтов подростков и молодежи, находящихся в группе риска. Это превентивные меры, которые однозначно надо усилить и уделять этому максимально пристальное внимание", – передает РИА Новости его слова.

В понедельник, 26 сентября, в ижевской школе № 88 произошла трагедия. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация.

По последним данным, в результате нападения в общей сложности пострадали 39 человек. Из них погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Сам стрелок покончил с собой.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

