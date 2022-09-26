Раненый ученик ижевской школы рассказал, как охранник спас ему жизнь

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Раненый ученик школы № 88 в Ижевске рассказал, как охранник спас ему жизнь, когда началась стрельба. Об этом сообщает радио КП.

По словам 16-летнего подростка, в момент ЧП он был единственным из учащихся, кто стоял возле вахты, когда в школу ворвался стрелок.

"Он был во всем черном, в черной маске с вырезом, как у ОМОНа. Он зашел молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет", – рассказал школьник.

Мальчик уточнил, что нападавший находился на расстоянии 20 метров от него. При этом мужчина, как отметил ученик, сразу же начал стрелять – без криков и требований.

"Сначала выстрелил в охранника, второй выстрел полетел уже в меня. Пуля мне попала в правую часть груди. К счастью, она прошла навылет", – рассказал подросток.

Он отметил, что его спас охранник школы, который принял на себя первый выстрел, благодаря чему школьник смог убежать подальше от нападавшего.

"Я рывком в сторону ушел от пули, поэтому ранение не такое серьезное, какое могло быть. Добить меня он не успел, спасла конструкция школы: я быстро забежал за угол и побежал к директору, сообщить, что происходит", – рассказал подросток.

Он сообщил, что из своего кабинета директору удалось проинформировать всех о происходящем и о том, чтобы никто не выходил из класса.

"Я был ранен и писать не мог. Она писала в чат, а ее секретарь останавливала мне кровь. Дальше уже мне оказали помощь в скорой. Что происходило в школе дальше, я не знаю", – отметил мальчик.

Бывший ученик ижевской школы Дамир Михралиев в момент ЧП был на стадионе рядом с учебным заведением. По словам мальчика, он услышал, что в школе началась стрельба, и начал звонить товарищам и учителям.

"Учителя сказали, что через дорогу садик – туда начали уводить всех, включая учителей. Одного моего одноклассника ранили, один выпрыгнул в окно. В нашем классе, десятом, шел урок русского языка, 3-й этаж, кабинет 314. Стрелок стрелял по дверям, мои одноклассники лежали на полу. Учительницу убили по ИЗО, как я узнал", – рассказал подросток Udm-Info.

Он также уточнил, что его бывшие одноклассники Данил и Алексей были ранены, их увезли в больницу. Еще одного не могут найти.

"Пришел этот человек в черном, пристрелил охранника. Пошел на третий этаж, где как раз мы были, и начал стрелять. Двое наших выходят, им учительница говорит: "Идите туда". В итоге они вышли, их пристрелили обоих. Люди просто в окно выпрыгивали, ноги поломали. Потом я увидела, что у меня брат лежит в крови", – приводит слова еще одной ученицы школы № 88 телеграм-канал SHOT.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация.

По последним данным, в результате нападения в общей сложности пострадали 39 человек. Из них погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Сам стрелок покончил с собой.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

