Раненый ученик ижевской школы рассказал, как охранник спас ему жизнь

16:52
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Раненый ученик школы № 88 в Ижевске рассказал, как охранник спас ему жизнь, когда началась стрельба. Об этом сообщает радио КП.
По словам 16-летнего подростка, в момент ЧП он был единственным из учащихся, кто стоял возле вахты, когда в школу ворвался стрелок.
"Он был во всем черном, в черной маске с вырезом, как у ОМОНа. Он зашел молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет", – рассказал школьник.
Мальчик уточнил, что нападавший находился на расстоянии 20 метров от него. При этом мужчина, как отметил ученик, сразу же начал стрелять – без криков и требований.
"Сначала выстрелил в охранника, второй выстрел полетел уже в меня. Пуля мне попала в правую часть груди. К счастью, она прошла навылет", – рассказал подросток.
Он отметил, что его спас охранник школы, который принял на себя первый выстрел, благодаря чему школьник смог убежать подальше от нападавшего.
"Я рывком в сторону ушел от пули, поэтому ранение не такое серьезное, какое могло быть. Добить меня он не успел, спасла конструкция школы: я быстро забежал за угол и побежал к директору, сообщить, что происходит", – рассказал подросток.
Он сообщил, что из своего кабинета директору удалось проинформировать всех о происходящем и о том, чтобы никто не выходил из класса.
"Я был ранен и писать не мог. Она писала в чат, а ее секретарь останавливала мне кровь. Дальше уже мне оказали помощь в скорой. Что происходило в школе дальше, я не знаю", – отметил мальчик.
Бывший ученик ижевской школы Дамир Михралиев в момент ЧП был на стадионе рядом с учебным заведением. По словам мальчика, он услышал, что в школе началась стрельба, и начал звонить товарищам и учителям.
"Учителя сказали, что через дорогу садик – туда начали уводить всех, включая учителей. Одного моего одноклассника ранили, один выпрыгнул в окно. В нашем классе, десятом, шел урок русского языка, 3-й этаж, кабинет 314. Стрелок стрелял по дверям, мои одноклассники лежали на полу. Учительницу убили по ИЗО, как я узнал", – рассказал подросток Udm-Info.
Он также уточнил, что его бывшие одноклассники Данил и Алексей были ранены, их увезли в больницу. Еще одного не могут найти.
"Пришел этот человек в черном, пристрелил охранника. Пошел на третий этаж, где как раз мы были, и начал стрелять. Двое наших выходят, им учительница говорит: "Идите туда". В итоге они вышли, их пристрелили обоих. Люди просто в окно выпрыгивали, ноги поломали. Потом я увидела, что у меня брат лежит в крови", – приводит слова еще одной ученицы школы № 88 телеграм-канал SHOT.
Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация.
По последним данным, в результате нападения в общей сложности пострадали 39 человек. Из них погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Сам стрелок покончил с собой.
В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.
По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.
Пострадавшие при стрельбе в Ижевске будут доставлены в Москву спецбортом МЧС России
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