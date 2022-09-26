Матчи Кубка РФ по футболу начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Ижевске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Матчи третьего тура группового этапа Кубка России по футболу 28–29 сентября начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате вооруженного нападения на школу в Ижевске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Российский футбольный союз.

В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, в свою очередь, сообщили, что с минуты молчания из-за трагедии начнутся все матчи КХЛ, запланированные на понедельник, 26 сентября. Речь идет о шести играх.

Помимо этого, с минуты молчания в понедельник начнутся шесть игр Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация.

По последним данным, в результате нападения в общей сложности пострадали 39 человек. Из них погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Сам стрелок покончил с собой.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

