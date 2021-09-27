Кабинет-музей фотокорреспондента Владимира Мусаэльяна открылся в штаб-квартире ТАСС

В штаб-квартире ТАСС открылся кабинет-музей фотокорреспондента Владимира Мусаэльяна.

Он проработал в агентстве 60 лет. Героями его работ становились множество исторических личностей: Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова.

Кроме того, Мусаэльян был личным фотографом Леонида Брежнева, а позднее – Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева. В экспозиции избранные снимки фотографа, а также личные вещи и аппаратура.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.