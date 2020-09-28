Скончался личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян

Фото: ТАСС/Олег Елков

Умер фотожурналист Владимир Мусаэльян. Ему был 81 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Фотограф Анатолий Хрупов отметил, что смерть Мусаэльяна является невосполнимой утратой для фотографического сообщества.

"Я не встречал человека, который мог сказать о нем хоть что-то отрицательное", – написал Хрупов в своем Facebook.



УШЕЛ... Невосполнимая потеря постигла наш, фотографический, цех. Не стало талантливого репортера и достойного Человека с... Опубликовано Анатолием Хруповым Понедельник, 28 сентября 2020 г.

Владимир Мусаэльян был личным фотографом генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева на протяжении 14 лет. Он также снимал на космическую тему. Мусаэльян был удостоен ряда престижных наград, в числе которых орден Почета и медаль "Ветеран труда".