В Минюсте предложили разрешить заключенным ходить в театр и на спортивные матчи

Перед российскими заключенными распахнут двери театры и стадионы. В Минюсте предложили новый вид поощрения осужденных. Им разрешат посещать культурные и спортивные мероприятия за пределами исправительной колонии.

Однако касается это только тех осужденных, кто отбывает наказание в облегченных условиях. При этом на спектакль или матч им придется взять сопровождающего из числа сотрудников колонии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.