Бюджет РФ будет получать около 16 млрд рублей в год от привлечения осужденных к труду

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Бюджет России будет получать порядка 16 миллиардов рублей ежегодно от привлечения осужденных к оплачиваемому труду, сообщает ТАСС.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы, средства от привлечения заключенных к труду оцениваются в 15,2 миллиарда рублей в текущем году и предполагаются в размере 15,8 миллиардов рублей в следующем году, 15,9 миллиардов рублей – в 2023 году и 16,2 миллиарда рублей – в 2024 году.

Ранее в Минюсте РФ предложили включить время этапирования в срок отбытия наказания. В пояснительной записке авторы проекта предлагают установить льготный коэффициент зачета в зависимости от назначенного судом вида учреждения без учета тяжести совершенного преступления.