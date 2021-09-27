Проценко заявил, что продолжит работать в московской системе здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главврач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, состоящий в партии "Единая Россия", рассказал, что продолжит работу в системе здравоохранения Москвы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня на онлайн-встрече с президентом России говорили о будущем. За два с половиной месяца работы нам удалось построить по-настоящему живую и доверительную площадку для профессионального общения практикующих врачей и экспертов, заинтересованных в перезагрузке системы здравоохранения в нашей стране. <...> Поэтому продолжу свою работу в команде московского здравоохранения", – написал Проценко.

Он также будет проводить консилиумы с врачами по всей стране и контролировать ход реализации народной программы "Единой России".

Ранее Проценко заявлял, что врачи всех специальностей должны уметь оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

Он считает, что такую необходимость диктует пандемия. В "красной" зоне госпиталей работают хирурги, акушеры-гинекологи, травматологи, а не только инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи.

