Судебные приставы будут забирать у должников загранпаспорта

У должников отнимут загранпаспорта. Судебные приставы получили право забирать документ у граждан, которым за долги ограничили выезд за рубеж. Законопроект одобрило правительство.

Временно запретить выезжать за границу могут при долге от 30 тысяч рублей, например, по кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги. А если дело касается алиментов, то здесь сумма меньше – от 10 тысяч рублей.

На 1 января в списке должников числилось почти 4 миллиона человек. При этом загранпаспорт вернут, как только все долги будут погашены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.