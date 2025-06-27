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27 июня, 22:30

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Известные артисты выступили для выпускников на ВДНХ

Известные артисты выступили для выпускников на ВДНХ

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Улыбки, прощание с детством и надежды на будущее: 27 июня в столице прошел общегородской выпускной, который посетили более 45 тысяч вчерашних школьников, их педагогов и родителей. Впервые площадкой для этого праздника стал ВДНХ.

Главная Выставка страны превратилась в своеобразный парк развлечений, где каждый мог найти себе занятие по душе. На 15 тематических площадках заядлые любители спорта могли потренироваться под динамичные диджей-сеты, а геймеры – провести время за компьютерными играми. Поклонники музыки тоже не остались в стороне: здесь можно было создать свой собственный трек и даже найти "оазис" с живыми инструментальными выступлениями. Ну а для самых любознательных организовали бесплатные экскурсии по павильонам ВДНХ.

Центральной площадкой выпускного стала большая сцена, где выступали известные и полюбившиеся вчерашним школьникам артисты: Shaman, Татьяна Куртукова, Amirchik, группы Dabro, The Hatters, Gayazovs Brothers и многие другие.

Телеканал Москва 24 тоже преподнес своеобразный подарок будущим студентам: на территории Выставки работал специальный фургон, где можно было сделать снимок на память.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала на выпускном вечере, пообщалась с героями праздника и оценила атмосферу происходящего.

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