Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 23:30

Общество

Новости регионов: в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль "Алые паруса"

Новости регионов: в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль "Алые паруса"

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В Санкт-Петербурге завершаются приготовления к выпускному балу. В городе в ночь с 28 на 29 июня пройдет традиционный фестиваль "Алые паруса". Вечером в четверг, 27 июня, жители Северной столицы сняли на видео, как парусный бриг "Россия" прошел по Неве мимо Дворцовой набережной. Его выход под яркий салют станет кульминацией праздника.

Железнодорожники проводят восстановительные работы на месте крушения пассажирского поезда в республике Коми. Специалисты экстренно укладывают новые пути. В результате аварии, произошедшей 26 июня, погибли три человека, десятки людей получили травмы. Причиной схода поезда с рельсов был назвал подмыв железнодорожной насыпи, к которому привели сильные дожди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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