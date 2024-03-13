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13 марта, 17:30

Безопасность

Мошенников, выдающих себя за коммунальщиков, заметили в нескольких районах Москвы

Мошенников, выдающих себя за коммунальщиков, заметили в нескольких районах Москвы

В столице активизировались мошенники, предлагающие услуги ЖКХ от лица несуществующих УК

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В нескольких столичных районах заметили объявления от мошенников, которые выдают себя за сотрудников коммунальных служб. Так, в Некрасовке и Солнцеве они предлагают оставлять заявки на ремонт по новому номеру, который не совпадает с реальным.

В Мосжилинспекции рекомендуют проверять номера и информацию перед тем, как сделать звонок. В этом могут помочь специалисты ЕДДС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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