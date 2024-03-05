Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": полицейские при участии Росгвардии задержали вероятных мошенников

"Безопасный город": полицейские при участии Росгвардии задержали вероятных мошенников

Около 300 спасателей тушат природные пожары в Приморском крае

Трое человек пострадали после падения в шахту лифта в доме Санкт-Петербурга

Новости мира: министр обороны ФРГ Писториус назвал причину утечки разговора офицеров

Новости мира: в американском штате Теннесси упал самолет

Новости мира: самолет упал рядом с проезжей частью в США

Новости мира: пожилая пациентка захватила заложников в больнице в Германии

Три грузовых поезда сошли с рельсов в американском штате Пенсильвания

В Саратове лев покусал 14-летнюю девочку

"Безопасный город": уголовное дело завели после драки возле бара в центре Москвы

Полицейские при участии бойцов Росгвардии задержали вероятных мошенников, которые могли нажиться на сотнях безработных студентах.

Аферисты завлекали молодых людей в компанию, которая якобы занималась бизнесом на системах для очистки воды. На работу кандидатов обещали взять после того, как те пройдут онлайн-обучение и продадут пару экземпляров. Для этого нужно было заплатить. Следователи возбудили сразу 28 уголовных дел о мошенничестве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Безопасный город
происшествиявидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика