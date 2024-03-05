"Безопасный город": полицейские при участии Росгвардии задержали вероятных мошенников

Полицейские при участии бойцов Росгвардии задержали вероятных мошенников, которые могли нажиться на сотнях безработных студентах.

Аферисты завлекали молодых людей в компанию, которая якобы занималась бизнесом на системах для очистки воды. На работу кандидатов обещали взять после того, как те пройдут онлайн-обучение и продадут пару экземпляров. Для этого нужно было заплатить. Следователи возбудили сразу 28 уголовных дел о мошенничестве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.