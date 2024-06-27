Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 22:00

Общество

Новости часа: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за жары

Новости часа: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за жары

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности из-за жары.

Схему столичных трамваев добавят в приложение "Метро Москвы", сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Часть Парка Горького в Москве закроют 28 июня в связи с проведением выпускного, рассказали в пресс-службе парка.

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