Новости часа: городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности из-за жары.

Схему столичных трамваев добавят в приложение "Метро Москвы", сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Часть Парка Горького в Москве закроют 28 июня в связи с проведением выпускного, рассказали в пресс-службе парка.

