Синоптик Позднякова: июнь в Москве может стать самым дождливым летним месяцем в истории

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Уходящий июнь в Москве может стать самым дождливым летним месяцем за всю историю метеонаблюдений. Об этом ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в телеграм-канале.

Эксперт рассказала, что июнь уже стал рекордсменом по месячному количеству осадков, однако "лимит рекордов не исчерпан". Уходящий месяц с количеством осадков на 27 июня в объеме 181 миллиметр сравнялся с максимальным числом осадков, наблюдавшихся в июле 2008 года.

Завершится этот месяц, продолжила синоптик, неустойчивой погодой с дождями разной интенсивности. По ее прогнозу, может выпасть до 11 миллиметров.

"А это значит, что месяц окажется супермокрым", – указала Позднякова и напомнила, что в сентябре 2013 года в столице выпало 187,2 миллиметра осадков.

Ранее метеоролог рассказала, что средняя суточная температура в начале июля превысит норму на 2–4 градуса. В середине месяца температура будет около 26–28 градусов, в основном без осадков. В последней же декаде июля вернутся кратковременные дожди и термометры вновь приблизятся к отметке 30 градусов.