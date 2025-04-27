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27 апреля, 19:15

Общество

Легкий мороз ожидается в Москве в ночь на 28 апреля

Легкий мороз ожидается в Москве в ночь на 28 апреля

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Легкий мороз ожидается в ночь на 28 апреля. По прогнозам синоптиков, столбик термометра в столице опустится до минус 4 градусов. Также возможен резкий скачок атмосферного давления.

При этом в Гидрометцентре РФ указали, что в прошлом веке такая погода была нормой для конца апреля и даже для начала мая. Днем 28 апреля синоптики прогнозируют, что воздух прогреется до плюс 12 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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