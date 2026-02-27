Снежный покров в Москве прибавился за вторую половину дня 27 февраля

В Москве продолжает прибавляться снежный покров, осадки не останавливались всю вторую половину дня 27 февраля. Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также сообщил, что в ночь на 28-е число пройдет снег и мокрого снег, утром возможен ледяной дождь, а днем дождь.

Доцент департамента экологической безопасности Института экологии РУДН Владимир Пинаев отметил, что обильные снегопады насыщают почву влагой, что полезно для растений и предотвращает засуху. Он напомнил о годах, когда горели торфяники и леса из-за недостатка влаги. По его словам, это естественный природный процесс.

