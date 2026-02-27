Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 06:30

Общество

Московские психологи помогут ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни

Московские психологи помогут ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни

Утку по-пекински и спринг-роллы могут попробовать москвичи и туристы на Манежной площади

Спрос на глэмпинги вырос на 30% среди москвичей перед 8 Марта

Домашний интернет в России может подорожать из-за роста цен на оптоволокно

Цветение аллергенных растений начнется в Москве не раньше конца марта

"Московский патруль": таможенники оформляют 350 тонн цветов в день перед 8 Марта

Сергей Собянин вручил Владимиру Ресину знак "Почетный гражданин города Москвы"

С 1 марта в России изменится порядок расчета алиментов

Календарная зима в Москве завершится оттепелью с дождем

Истринское водохранилище подготовят к возможному весеннему половодью

Специальный курс для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни запущен на факультете психологии МГУ вместе с Народным фронтом. Программа разработана для бойцов, которые после возвращения домой переживают сложные эмоциональные состояния.

Курс бесплатный и состоит из 6 тематических модулей. Они посвящены решению кризисных ситуаций, улучшению самочувствия, налаживанию семейных отношений, а также профессиональной реализации и личностной адаптации. Обучение проходит в формате видеолекций, которые можно прослушать с любого устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика