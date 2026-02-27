Московские психологи помогут ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни

Специальный курс для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни запущен на факультете психологии МГУ вместе с Народным фронтом. Программа разработана для бойцов, которые после возвращения домой переживают сложные эмоциональные состояния.

Курс бесплатный и состоит из 6 тематических модулей. Они посвящены решению кризисных ситуаций, улучшению самочувствия, налаживанию семейных отношений, а также профессиональной реализации и личностной адаптации. Обучение проходит в формате видеолекций, которые можно прослушать с любого устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.