27 января, 17:30Общество
Цветы возложили к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Москва вместе с Санкт-Петербургом и всей Россией отмечает 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Александровском саду возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также к памятному знаку города-героя Ленинграда.
В церемонии принимали участие ветераны, представители общественных организаций, активная молодежь и горожане.
