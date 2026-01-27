Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 января, 17:30

Общество

Цветы возложили к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

"Новости дня": Минздрав России утвердил новые правила лечения гриппа для взрослых

Полуметровые сугробы появились в Подмосковье

"Атмосфера": снегопады продолжатся в Москве 28 января

Высота снежного покрова в столице достигла 50 см

Сильный снегопад продолжится в Москве до конца января

Два новых дизайна проекта "Моя школа" представили в Москве

"Доктор 24": врач рассказала о пользе спаржи

Цифра дня: 11 миллиметров

"Специальный репортаж": альтернативный допинг

Москва вместе с Санкт-Петербургом и всей Россией отмечает 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Александровском саду возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также к памятному знаку города-героя Ленинграда.

В церемонии принимали участие ветераны, представители общественных организаций, активная молодежь и горожане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

