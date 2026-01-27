Цветы возложили к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Москва вместе с Санкт-Петербургом и всей Россией отмечает 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Александровском саду возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также к памятному знаку города-героя Ленинграда.

В церемонии принимали участие ветераны, представители общественных организаций, активная молодежь и горожане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.