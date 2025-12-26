Роспотребнадзор заблокировал продажу 138 тысяч бутылок напитка "Алоэ вера"

Роспотребнадзор приостановил продажу и заблокировал через систему "Честный знак" 138 тысяч бутылок напитка "Алоэ вера". Поводом для проверки послужили сообщения СМИ о том, что в одном из сетевых магазинов в четырех бутылках был обнаружен ацетон.

Торговая сеть, в которой произошел инцидент, сняла напиток с продажи и начала внеплановую проверку. Продукцию отправили на лабораторные исследования.

