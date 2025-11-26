Форма поиска по сайту

26 ноября, 22:45

Общество

Рекрутинговые агентства начали набор персонала для работы в предновогодний период

"Утро": температура воздуха в Москве составит 2 градуса 26 ноября

Резкое похолодание ожидается в Москве в ближайшие часы

"Московский патруль": подростки стали чаще попадать в больницу из-за отравления газом

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 ноября

"Новости дня": в РФ предложили изменить схему оплаты общедомовых коммунальных расходов

"Новости дня": эксперты объяснили, как избежать покупки поддельной икры

"Миллион вопросов": дезинфектор рассказал, как избавиться от насекомых в квартире

"Вопрос спорный": нужно ли украшать подъезды к Новому году

Спецтехнику МЖД оборудовали системами для очистки контактной сети от наледи

Рекрутинговые агентства начали активный набор персонала для работы в предновогодний период. В Москве количество таких вакансий достигает 10 тысяч, а зарплаты временных сотрудников увеличиваются на 20–30%. Особенно востребованы курьеры, упаковщики, продавцы и актеры для праздничных мероприятий.

Например, работа Дедом Морозом приносит от 10 тысяч рублей за утренник в детском саду до 100 тысяч за выступление в новогоднюю ночь. Юристы предупреждают, что при оформлении по гражданско-правовому договору важно четко фиксировать объем работы и условия оплаты, чтобы избежать нарушений трудовых прав.

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

