Рекрутинговые агентства начали набор персонала для работы в предновогодний период

Рекрутинговые агентства начали активный набор персонала для работы в предновогодний период. В Москве количество таких вакансий достигает 10 тысяч, а зарплаты временных сотрудников увеличиваются на 20–30%. Особенно востребованы курьеры, упаковщики, продавцы и актеры для праздничных мероприятий.

Например, работа Дедом Морозом приносит от 10 тысяч рублей за утренник в детском саду до 100 тысяч за выступление в новогоднюю ночь. Юристы предупреждают, что при оформлении по гражданско-правовому договору важно четко фиксировать объем работы и условия оплаты, чтобы избежать нарушений трудовых прав.

