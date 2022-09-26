Продовольственные корзины с деликатесами разыграли в Москве

В Москве разыграли продовольственные корзины с деликатесами. Акция проходила со 2 по 23 сентября в рамках ярмарки кубанских продуктов. Она приурочена ко дню образования Краснодарского края. В сентябре региону исполнилось 85 лет.

Всего было разыграно четыре корзины с кубанскими деликатесами на сумму пять тысяч рублей, а также 15 наборов с продуктами на сумму две тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.