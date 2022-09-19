Эксперты рассказали, как выбрать замороженные котлеты

11 килограммов мясных полуфабрикатов – столько в среднем съедает каждый россиянин за один год. Бывают ли замороженные котлеты, которые по вкусу как домашние? Или это все пустые обещания рекламы?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.