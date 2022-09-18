Движение на улицах Москвы восстановлено после марафона

16:48
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения движения транспорта, которые были введены на ряде столичных улиц в связи с проведением "Московского марафона", сняты. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Движение восстановлено на улицах Лужники, Тестовской, Новодевичьей, Красная Пресня, Крымский Вал, а также на Краснопресненской набережной, Лужнецкой набережной и других улицах Москвы.
Победителем "Московского марафона" на дистанции 42,2 километра стал Искандер Ядгаров. Атлет пробежал дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 14 минут 37 секунд. Ядгаров сообщил, что не рассчитывал на победу в забеге.
Как сообщалось, что на "Московский марафон" зарегистрировались около 37 тысяч участников. Мероприятие состоялось в столице в 9 раз.
Атлетам предстояло преодолеть одну из выбранных дистанций: 10 и 42,2 километра. Забег начался от Малой спортивной арены. Участникам предстояло пробежать по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и вдоль стен Кремля.
В Москве состоялся самый массовый забег в России
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