Движение на улицах Москвы восстановлено после марафона

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения движения транспорта, которые были введены на ряде столичных улиц в связи с проведением "Московского марафона", сняты. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Движение восстановлено на улицах Лужники, Тестовской, Новодевичьей, Красная Пресня, Крымский Вал, а также на Краснопресненской набережной, Лужнецкой набережной и других улицах Москвы.

Победителем "Московского марафона" на дистанции 42,2 километра стал Искандер Ядгаров. Атлет пробежал дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 14 минут 37 секунд. Ядгаров сообщил, что не рассчитывал на победу в забеге.

Как сообщалось, что на "Московский марафон" зарегистрировались около 37 тысяч участников. Мероприятие состоялось в столице в 9 раз.

Атлетам предстояло преодолеть одну из выбранных дистанций: 10 и 42,2 километра. Забег начался от Малой спортивной арены. Участникам предстояло пробежать по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и вдоль стен Кремля.