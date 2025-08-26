В РФ предложили запретить пропаганду безделья

Председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей Элина Жгутова предложила запретить в России пропаганду безделья.

Автор инициативы считает, что подобный контент может быть опасен в информационном пространстве, так как порождает поколение "ни-ни", представители которого не хотят ни работать, ни учиться.

Отдельно Жгутова упомянула певца Прохора Шаляпина, который, по ее словам, и пропагандирует идеологию безделия. Она напомнила, что в СССР за тунеядство грозило до двух лишения свободы.

Сам Шаляпин готов не просто встретиться с инициатором "потенциального закона", но и предоставить справку 2-НДФЛ и сравнить "уровень безделия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.