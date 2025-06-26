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26 июня, 11:15

Общество

В Москве 26 июня ожидается прохладная погода с высокой влажностью

В Москве 26 июня ожидается прохладная погода с высокой влажностью

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Температура воздуха 26 июня в Москве поднимется до 12–20 градусов, но из-за высокой влажности будет ощущаться прохладнее – около 17. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду, но временами скорость может усиливаться до 10 метров в секунду.

Также установится атмосферное давление ниже нормы на 14 пунктов – подобные показатели фиксировались лишь в 1993 году. Экстремальных явлений синоптики не прогнозируют, однако врачи отмечают, что такая погода может сказаться на самочувствии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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